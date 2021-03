Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Renault cède sa participation Cercle Finance • 12/03/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Daimler perd plus de 2% sur les premiers échanges à Francfort, après que Renault a cédé l'intégralité de sa participation dans le constructeur automobile allemand (soit 16,45 millions d'actions représentant 1,54% du capital) au prix de 69,50 euros par action. Cette cession annoncée la veille au soir, pour un montant total de plus de 1,14 milliard d'euros, a été réalisée dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir au plus tard le 16 mars. Le constructeur automobile français précise que son partenariat industriel avec Daimler est inchangé et n'est pas impacté par cette opération financière.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -2.21%