Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : remporte un appel d'offre de 400 bus à Vienne Cercle Finance • 13/04/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Daimler se réjouit du nouveau succès du Mercedes-Benz Citaro. Le constructeur a en effet remporté un nouvel appel d'offre à Vienne (Autriche) portant sur la livraison de 400 bus, prévue entre 2022 et 2027. Emise par Wiener Linien, le fournisseur de transports publics de Vienne, la commande comprend 78 bus de 12m, 225 autobus articulés de 18m et 57 bus CapaCity de 19,7m. Tous les véhicules seront équipés de portes coulissantes pivotantes qui optimisent la circulation des passagers aux arrêts de bus. Tous les bus de la capitale autrichienne sont des véhicules Mercedes-Benz, précise Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.93%