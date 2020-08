Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : règlements sur le dossier du diesel aux Etats-Unis Cercle Finance • 14/08/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Daimler cède 1% à Francfort, au lendemain de l'annonce d'un accord de principe avec diverses autorités américaines pour régler le dossier des systèmes de contrôle d'émissions d'environ 250.000 véhicules diesels aux Etats-Unis. Il anticipe comme coûts, environ 1,5 milliard de dollars à verser aux autorités, 700 millions pour mettre un terme aux actions en nom collectif, ainsi qu'une dépense supplémentaire de plusieurs centaines de millions pour remplir les conditions de l'accord. Le constructeur automobile allemand précise avoir constitué suffisamment de provisions pour couvrir les coûts totaux attendus de ces règlements, règlements qui demeurent soumis à l'approbation finale de cours et d'autorités compétentes.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.61%