Daimler:recul des ventes de 2% au T2 pour Mercedes-Benz Vans information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 11:07

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Vans annonce que malgré des fluctuations continues dans le domaine de l'approvisionnement en semi-conducteurs, les ventes sont pratiquement restées au niveau de l'année précédente au deuxième trimestre 2022 avec 100 000 unités au total dans le monde (- 2 %).



Le constructeur indique avoir vendu 3900 fourgons électriques à batterie au cours du 2e trimestre (avril à juin), un chiffre en hausse de 61%.



La part des eSprinter et eVito purement électriques a presque doublé pour atteindre environ 3 100 unités (+ 97 %). Cependant, dans le segment des fourgonnettes intermédiaires à destination du secteur privé, les livraisons de l'EQV ont diminué de 4 % d'avril à juin.



D'avril à juin, 83 900 fourgons utilitaires des modèles (e)Sprinter, (e)Vito, (e)Vito Tourer et Citan ont été remis aux clients (- 0%). Aux États-Unis, les ventes de fourgons Sprinter et Metris (Vito) ont presque doublé à 19 700 unités (+ 96 %), soit des ventes record en un trimestre.



Le solide portefeuille de Mercedes-Benz Vans convainc également dans le segment privé. En plus de la Classe V et de l'EQV, la nouvelle Classe T (T2 2022: 300 unités) a été remise aux clients pour la première fois. Au total, 16 000 camionnettes en position de particulier ont été vendues (- 10 %). Le boom continu des camping-cars continue d'avoir un impact positif sur la demande du Marco Polo et de tous ses dérivés.





Bayer a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données issues de son portefeuille de radiologie seront présentées à l'occasion du Congrès européen de radiologie (ECR), qui se tiendra du 13 au 17 juillet à Vienne, en Autriche.



Le laboratoire présentera notamment ses données précliniques sur le nouveau composé de développement gadoquatrane, qui est actuellement en phase II de développement.



Le gadoquatrane présente une stabilité élevée ainsi qu'une relaxivité élevée - une propriété clé pour une utilisation en imagerie par résonance magnétique (IRM) à contraste amélioré - avec le potentiel de permettre une dose de gadolinium (Gd) considérablement plus faible.



Un autre accent est mis sur les données cliniques sur l'agent de contraste IRM de Bayer Gadovist (gadobutrol), étudiant l'efficacité clinique d'une dose réduite de gadobutrol par rapport à une dose standard de gadotérate chez les patients subissant une IRM du système nerveux central à contraste amélioré (CNS).



Bayer présentera aussi ses recherches explorant le potentiel de l'apprentissage en profondeur pour optimiser l'administration des produits de contraste. 'L'IA peut aider à gérer la charge de travail croissante des radiologues et de leurs équipes, s'efforçant finalement d'améliorer les soins aux patients', indique le laboratoire.