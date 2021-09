Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : réalise des tests avec des camions eActros information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Deux camions eActros alimentés par des batteries ont traversé les Alpes dans le cadre d'une série de tests effectués dans la région du Tyrol du Sud, en Italie. ' Au cours de ces essais, les camions électriques ont franchi un total de 54 000 mètres d'altitude. Le point culminant du voyage a été atteint lors des mesures effectuées sur le glacier du Kaunertal, à 2 750 mètres d'altitude ' indique le groupe. ' Afin de valider les performances et la durabilité des camions, les ingénieurs d'essai de Mercedes-Benz Trucks ont ensuite soumis les véhicules électriques, chargés jusqu'à leur poids total en charge de 27 tonnes, à une série de tests extrêmement éprouvants dans la région de Bolzano, dans le Tyrol du Sud '.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.53%