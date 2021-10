Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : prévision de bénéfice annuel relevée information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Daimler a relevé vendredi ses prévisions pour 2021 en déclarant désormais s'attendre à une hausse 'significative' de son bénéfice avant intérêts et impôt (Ebit) cette année. Ce relèvement intervient alors que le constructeur allemand a fait état d'un résultat d'exploitation en hausse de 17% au troisième trimestre, à près de 3,6 milliards d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires quasi-stable. Exprimées en volumes, les ventes de sa division Mercedes-Benz ont chuté de 30% à 471.400 unités, un repli que le groupe explique par les pénuries de semi-conducteurs et de matériaux. Daimer note toutefois que les conditions économiques, et donc la demande d'automobiles, devraient rester favorables d'ici à la fin de l'année. Le géant de Stuttgart ajoute par ailleurs bénéficier d'une amélioration de son 'mix' produits, d'une montée en gamme au niveau de ses ventes et d'une bonne maîtrise des coûts. Après cette publication, le titre du groupe allemand affichait un gain de 1,8% en Bourse et signait la deuxième plus forte hausse de l'indice Euro STOXX 50, juste derrière le français Safran.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.69%