(CercleFinance.com) - Daimler pourrait supprimer jusqu'à 15 000 emplois indique ce matin Handelsblatt. Le dernier plan de restructuration présenté par le groupe portait sur 10 000 postes à l'échelle mondiale. Le volume des économies devrait dépasser de manière significative les 1,4 milliard d'euros. Le groupe voudrait réduire ses investissements dans les projets déficitaires. Daimler recherche un actionnaire majoritaire pour son centre d'innovation Lab1886 a indiqué Handelsblatt. La direction de Daimler souhaiterait également rationaliser sa gamme automobile indique le quotidien allemand. Cela pourrait conduire à ne pas renouveler certains modèles de voiture et à fusionner d'autres véhicules. Le groupe Daimler avait déjà annoncé fin novembre 2019 vouloir supprimer des milliers d'emplois d'ici à la fin de 2022, pour réduire ses coûts. Daimler prévoyait ainsi, entre autres, de ne pas remplacer certains départs à la retraite, afin de réduire les licenciements forcés, tandis que les possibilités de retraite anticipée étaient également étendues. Divers licenciements devraient avoir lieu en Allemagne afin de réduire le nombre d'emplois dans l'administration. Dans le détail, Daimler prévoyait ainsi de réduire les coûts de personnel d'environ 1,4 milliard d'euros d'ici à fin 2022 et, entre autres, de réduire de 10% le nombre de postes de direction dans le monde. Une réduction du temps de travail hebdomadaire était par ailleurs proposée à certains employés.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.71%