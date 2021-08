Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : pénalisé par une dégradation de recommandation information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - L'action Daimler signe lundi l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'conserver'. A 16h15, le titre recule de 1,8% alors qu'au même moment, l'indice vedette de la Bourse de Francfort recule de 0,2%. Jefferies, qui ramène son objectif de cours de 95 à 82 euros sur la valeur, estime que le potentiel haussier de l'action est limité à ses niveaux actuels. 'Nous apprécions la transformation opérée par Daimler, mais il semble que ce soit le cas de tout le monde', écrit le courtier dans une note, alors que l'action affiche une progression de 83% sur les 12 mois écoulés.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.95%