Daimler : partenariat stratégique entre Mercedes et Siemens

(CercleFinance.com) - Daimler annonce un 'partenariat stratégique' entre Mercedes-Benz et Siemens, visant à développer une production automobile durable. Alors que la firme à l'étoile souhaite numériser ses processus de production, les solutions d'automatisation et solutions logicielles de pointe de Siemens jettent les bases de la transformation numérique de la production automobile, assure Daimler. Dans ce contexte, le site Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde (Allemagne) sera le noyau technologique et numérique de l'ensemble du réseau de production de Mercedes-Benz Cars. Son objectif sera de déployer les nouveaux développements qui ont été testés à Berlin dans les usines Mercedes-Benz du monde entier. Michael Müller, le maire de Berlin, a d'ores et déjà annoncé que la ville parrainerait ce partenariat qui génère des emplois et des formations au sein de la capitale allemande.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.71%