Daimler : partenariat étendu avec le chinois CATL

(CercleFinance.com) - Daimler Truck, la branche de véhicules utilitaires de Daimler, a annoncé hier une extension de son partenariat avec le chinois CATL portant sur la fourniture de batteries. Aux termes de l'accord, CATL sera le fournisseur des blocs de batteries au lithium-ion du camion électrique à batterie Mercedes-Benz eActros LongHaul, dont la production en série est prévue à partir de 2024. Ce véhicule poids lourd doit afficher une autonomie d'environ 500 kilomètres. Cet accord d'approvisionnement est par ailleurs appelé à se poursuivre au-delà de 2030, font valoir les deux groupes. Daimler Truck et CATL avaient conclu en 2019 un accord mondial concernant la fourniture de modules de cellules de batteries pour les camions électriques de série du groupe allemand.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.52%