Daimler : partenariat avec un fabricant de batteries chinois

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie en faveur d'une mobilité neutre en émissions de CO2, Mercedes-Benz annonce un partenariat stratégique avec le fabricant de batteries chinois Farasis, dans lequel il va prendre une participation. La marque phare du constructeur automobile Daimler explique que le contrat lui apportera un approvisionnement sécurisé en batteries électriques, tandis que Farasis y gagnera en sécurité pour la construction prévue de capacités de production. Pour répondre à l'accroissement à venir de la demande des usines allemandes de Mercedes-Benz, Farasis va en effet créer une usine de batteries à Bitterfeld-Wolfen, en Allemagne de l'Est, site qui génèrera jusqu'à 2.000 nouveaux emplois.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.10%