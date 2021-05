Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : partenariat avec Siemens, Engie et EVBox Group Cercle Finance • 20/05/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que Mercedes-Benz Trucks a établi un partenariat stratégique concernant les infrastructures de charge, avec Siemens Smart Infrastructure, ENGIE et EVBox Group, dans le cadre du développement de l'e-mobilité Siemens Smart Infrastructure, ENGIE et EVBox Group apportent non seulement un savoir-faire complémentaire, mais également des solutions d'infrastructure pour la charge centralisée des camions au dépôt. Ce partenariat permet à Mercedes-Benz Trucks d'accompagner ses clients tout au long de leur transition vers l'électro-mobilité et de leur proposer un écosystème holistique en collaboration avec ses partenaires. Daimler précise que ' les produits et services des partenaires sélectionnés ont été largement vérifiés par Mercedes-Benz Trucks pour l'interopérabilité et la pérennité des dispositifs de charge à utiliser avec tous les véhicules utilitaires électriques actuels et futurs de Mercedes-Benz '.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +3.48%