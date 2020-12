Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : partenariat avec Linde pour l'hydrogène Cercle Finance • 10/12/2020 à 13:36









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir signé un accord avec Daimler Truck, pour développer conjointement la prochaine génération de technologie de ravitaillement en hydrogène pour les poids-lourds alimentés par piles à combustible. Ensemble, les deux groupes développeront une technologie basée sur l'hydrogène liquide sous-refroidi, qui 'permet une capacité à bord plus élevée, une plus grande autonomie, un ravitaillement plus rapide et une efficacité énergétique supérieure'. Le nouveau processus sera mis en oeuvre dans la version de série du camion Mercedes-Benz GenH2, dévoilée en septembre dernier. Un premier ravitaillement en carburant d'un prototype de véhicule dans une station pilote est prévu en Allemagne en 2023.

