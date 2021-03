Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : ouverture des ventes de la nouvelle Classe C Cercle Finance • 30/03/2021 à 11:37









(CercleFinance.com) - Daimler annonce l'ouverture des ventes de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C, un véhicule entièrement électrique disponible en version berline ou break. Les premiers modèles seront disponibles chez les partenaires commerciaux du constructeur à compter de l'été. Les modèles hybrides rechargeables de quatrième génération suivront peu de temps après le lancement, précise Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.03%