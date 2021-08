Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : ouverture des commandes de la Mercedes-EQS information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que deux modèles de la Mercedes-EQS, sa berline de luxe tout électrique -à savoir l'EQS 450+ et l'EQS 580 4MATIC- sont désormais ouverts à la commande et seront disponible à partir de fin septembre en Allemagne et dès le 4e trimestre aux Etats-Unis. L'EQS est le premier modèle basé sur l'architecture modulaire des véhicules électriques de luxe et 'combine la technologie, le design, la fonctionnalité et la connectivité d'une toute nouvelle manière', assure le constructeur. L'EQS est par ailleurs le premier véhicule Mercedes-Benz à offrir la possibilité d'activer de nouvelles fonctions via des mises à jour OTA (over-the-air).

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.48%