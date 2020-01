Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : nouvelle année record pour Mercedes-Benz Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - Daimler annonce ce jeudi que Mercedes-Benz a livré 2.339.562 voitures l'année dernière, réalisant le volume de ventes annuel le plus élevé de son histoire (+1,3%). Si l'on ajoute les Smart, Mercedes-Benz Cars a remis aux clients 2.456.343 voitures en 2019. Là encore, c'est un nouveau record pour une année complète (+0,7%). Autre bonne nouvelle : en dépassant pour la première fois le cap des 600.000 voitures particulières vendues d'octobre à décembre 2019, Mercedes-Benz a réalisé au T4 son meilleur trimestre de tous les temps en termes de ventes (614.319 unités, +.3,2%). 'Cette neuvième année record consécutive souligne une fois de plus la forte demande de véhicules Mercedes-Benz, même au milieu de changements profonds dans le paysage de la mobilité. En outre, Mercedes-Benz continue d'être clairement le numéro un sur le marché du luxe, ce qui prouve la valeur de notre marque', commente Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.61%