Daimler : nouveau record à 77,99E puis ricoche à la baisse Cercle Finance • 19/04/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - Daimler inscrit nouveau record à 77,99E (4% au-dessus des 75E du 25/01/2018) puis ricoche à la baisse, sous les 76E. Le titre pourrait s'en retourner combler le 'gap' des 75,88E du 15 avril, puis celui des 72,61E du 25 mars avant de tester le palier de soutien des 70E de la mi-mars.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.90%