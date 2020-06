Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : nouveau directeur de la conformité Cercle Finance • 02/06/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Daimler fait part ce mardi de la nomination de Wolfgang Bartels comme directeur de la conformité à partir du mois de juillet, en remplacement d'Olaf Schick qui doit prendre les fonctions de directeur financier en Chine. Wolfgang Bartels était précédemment le responsable du département juridique de Mercedes-Benz, la marque de luxe du constructeur automobile allemand. Auparavant, il était en charge des ventes et de l'après-vente au sein du département juridique de Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +7.19%