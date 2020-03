Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler "n'a pas besoin d'aide de l'Etat" - PDG Reuters • 23/03/2020 à 15:09









23 mars (Reuters) - Daimler DAIGn.DE a suffisamment de trésorerie et n'a pas besoin d'une aide de l'Etat allemand pour tenir face à la crise du coronavirus, même si la plupart des usines du groupe en Europe sont actuellement à l'arrêt, déclare le président du directoire du constructeur, Ola Kaellenius, au Handelsblatt. "Daimler n'a actuellement pas besoin d'une aide de l'Etat. De manière plus générale, le secteur avait enregistré de très bonnes prises de commandes avant la crise", explique-t-il. Selon Ole Kaellenius, Daimler est en contact permanent avec ses sous-traitants, mais aucun d'entre eux n'est pour l'instant à court de liquidités. (Edward Taylor, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

