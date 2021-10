Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : mise en service des premiers eActros information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Alors que la production en série de l'eActros débutera le 7 octobre, Daimler annonce que plusieurs véhicules ont déjà été mis en service chez les premiers clients en Allemagne et aux Pays-Bas, notamment chez Logistik Schmitt (navette de transport) ou chez Simon Loos et Tevex Logistics (logistique alimentaire). Un autre eActros est aussi en cours de configuration comme benne à ordures pour Remondis. Ces camions électriques avaient été construits dans le cadre d'essais dans l'usine de production et permettront aux clients d'assurer des transports neutres en carbone.

