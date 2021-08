Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Mercedes-EQ quittera la Formule E fin 2022 information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - Daimler a annoncé aujourd'hui le retrait de l'équipe Mercedes-EQ du championnat du monde de Formule E à l'issue de la saison 2022. Cette décision a été prise dans le cadre d'un recentrage stratégique des ressources pour le développement de technologies de propulsion et de motorisation électrique. En effet, Mercedes-Benz compte désormais développer ses technologies électriques en se concentrant sur le championnat de Formule 1, discipline reine du sport auto sur laquelle la firme à l'étoile règne sans partage depuis 2014. L'annonce de ce retrait intervient trois jours après la clôture de la saison 2021 de Formule E, saison qui s'est conclue par un nouveau succès de la structure allemande : l'équipe Mercedes-EQ a remporté le titre par équipe tandis que l'un de ses pilotes, Nyck de Vries, décroche le titre des pilotes.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.26%