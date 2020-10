Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Mercedes-Benz, marque des plus convoitées au monde Cercle Finance • 20/10/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a été reconnue comme l'une des marques les plus convoitées au monde et figure à la huitième place des 'Meilleures marques mondiales' de cette année, selon le classement du cabinet de conseil Interbrand. Mercedez-Benz s'invite dans Top10 du classement pour la 4e année consécutive et elle est la seule entreprise européenne à y figurer. La valeur de marque à l'étoile est estimée à 49 268 milliards de dollars.

