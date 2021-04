Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Mercedes-Benz lance le bus 'Super Padron' au Brésil Cercle Finance • 16/04/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Daimler annonce le lancement du bus 'Super Padron' de Mercedes-Benz sur le marché brésilien. Ce véhicule d'une longueur de 14 mètres peut accueillir jusqu'à 100 passagers. Avec 4 roues - donc deux essieux - ce véhicule est plus économique que les véhicules à 6 roues et trois essieux qui nécessitent plus d'entretien, assure le constructeur. Plusieurs variantes sont proposées, avec une répartition différente entre le nombre de places assises et places debout. Après avoir subi une baisse significative du nombre de passagers en raison de la Covid, les compagnies de bus brésiliennes sont à la recherche de solutions économiques et polyvalentes. 'C'est précisément ce qui a poussé Mercedes-Benz do Brasil à développer le Mercedes-Benz Super Padron', indique le constructeur.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.69%