Daimler : Mercedes-Benz dévoile sa nouvelle stratégie

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a présenté mardi sa nouvelle orientation stratégique. La marque vise une rentabilité 'structurellement plus élevée' dans le segment du luxe et cible la place de leader sur le marché des logiciels automobiles et des voitures électriques.

Lors d'une conférence virtuelle d'investisseurs et d'analystes, le constructeur a déclaré qu'il prévoyait de remodeler son portefeuille de produits et son réseau de vente pour 'penser et agir comme une marque de luxe'.

La société basée à Stuttgart a déclaré qu'elle cherchait à concentrer ses ressources de développement de produits et son capital sur les parties les plus rentables du marché, tout en élargissant sa clientèle en développant des sous-marques telles qu'AMG et Maybach.

Mercedes-Benz a déclaré qu'elle visait également une croissance rapide de ses revenus provenant de la vente de pièces et de services d'abonnement car sa flotte devrait atteindre 20 millions de véhicules connectés d'ici à 2025.

Enfin, le constructeur a déclaré qu'il prendrait de nouvelles mesures pour réduire sa base de coûts, ciblant une baisse de charges fixes de l'ordre de 20% d'ici 2025 par rapport au scénario de référence 2019.

L'action Daimler était en hausse de 0,4% à Francfort après toutes ces annonces.