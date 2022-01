Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler: mCloud partenaire de l'équipe Mercedes en Formule E information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que l'équipe de Formule E Mercedes-EQ a signé un partenariat avec mCloud Technologies Corp., société cotée au Nasdaq et spécialisée dans les solutions de gestion et solutions ESG alimentées par l'IA.



mCloud rejoint l'équipe en tant que partenaire officiel à une semaine de l'ouverture officielle de la 8ème saison du championnat du monde.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.85%