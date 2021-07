Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : livre son 90e bus Setra à Fromm Reisen Cercle Finance • 15/07/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Daimler annonce ce matin la livraison du 90e bus Setra à Fromm Reisen, une compagnie de bus située à Wain, dans le sud de l'Allemagne. Le véhicule, un S 418 LE de la série Setra MultiClass, sera principalement utilisé pour les itinéraires de transport public dans les régions de Neu-Ulm, Biberach et Alb-Donau. Dans le contexte sanitaire actuel, la compagnie a opté pour la sécurité optimale des passagers en choisissant un système de ventilation équipé d'un filtre actif antiviral, ajoute le constructeur. Daimler et Fromm Senior travaillent ensemble depuis 1965. La compagnie de bus exploite actuellement 21 véhicules Setra.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.31%