Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Lewis Hamilton finit 2e du GP de France de F1 Cercle Finance • 21/06/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - Au volant de sa Mercedes-AMG Petronas F1, le britannique Lewis Hamilton a décroché la 2e place du Grand Prix de France de Formule 1 disputé dimanche 20 juin sur la piste du Castellet. Son coéquipier, Valtteri Bottas termine en quatrième position. A l'occasion d'une course marquée par l'usure précoce des penumatiques, Lewis Hamilton a dû s'incliner face à la Red-Bull Honda de Max Verstappen lors de l'avant dernier tour, le Hollandais ayant opté pour une stratégie à deux arrêts qui lui a permis de disposer de gommes plus fraiches en fin de course. Lewis Hamilton et l'équipe Mercedes occupent la 2e place des classements pilotes et constructeurs.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.96%