Daimler : les ventes de Mercedes-Benz en baisse de 15%

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a vu ses ventes mondiales chuter de près de 15% au premier trimestre, en raison de l'impact de la pandémie Covid-19 et des fermetures temporaires de ses activités de vente, a déclaré la société mère Daimler. La marque Mercedes-Benz a vendu 477 400 voitures au cours des trois mois de l'année, a indiqué le constructeur. Après un 'bon début d'année' en janvier, l'évolution de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis et les fermetures des commerces ont eu un impact significatif sur les ventes en mars, selon le communiqué. En Europe, les ventes de véhicules ont diminué de 15,9% pour s'établir à 188 963 unités au cours du dernier trimestre, tandis que la Chine - son deuxième marché - a diminué de plus de 20% pour s'établir à 138 960 unités. Au total, les divisions voitures et camionnettes Mercedes-Benz ont vendu un total de 547 829 unités au premier trimestre, a déclaré Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.10%