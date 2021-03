Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : les usines Mercedes vont passer à l'énergie verte Cercle Finance • 26/03/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz étend son portefeuille d'énergie verte en coopération avec le fournisseur d'énergie Enovos et le producteur d'énergie norvégien Statkraft. 'La production mondiale de Mercedes-Benz sera neutre en CO2 dans ses propres usines à partir de 2022. À partir de l'année prochaine, l'électricité achetée pour nos usines proviendra également exclusivement de sources renouvelables', déclare Jörg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz AG. Par ailleurs, avec Ambition 2039, Mercedes-Benz poursuit l'objectif d'une flotte de véhicules entièrement connectée et neutre en CO2 en 2039 - onze ans plus tôt que ne l'exige la législation européenne. La société prévoit que plus de 50% de ses ventes d'unités de voitures particulières seront représentées par des hybrides rechargeables ou des véhicules tout électriques d'ici 2030.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.06%