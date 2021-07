Daimler : les résultats préliminaires dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Cars & Vans annonce avoir enregistré de ' solides résultats ' au deuxième trimestre, malgré la disponibilité très limitée des composants semi-conducteurs.

Les ventes de Daimler Trucks & Buses ont augmenté dans presque toutes les régions en raison de l'amélioration des conditions du marché, ce qui s'est traduit par une rentabilité plus élevée au deuxième trimestre.

Dans ce contexte, les résultats préliminaires trimestriels du groupe Daimler laissent entrevoir un EBIT ajusté de 5418 ME au 2e trimestre, largement au-dessus du consensus (4285 ME).

L'EBIT ajusté de Mercedes-Benz Cars & Vans s'établit quant à lui à 3603 ME (consensus : 3073 ME), et l'EBIT ajusté de Daimler Trucks & Buses à 831 ME (consensus : 680 ME). Enfin, Daimler Mobility voit son EBIT ajusté s'établir à 930 ME quand le consensus tablait sur 653 ME.

'La clé de notre succès est notre solide gamme de véhicules très attractifs avec l'augmentation de l'électrification, combinée à notre objectif permanent de croissance rentable et de contrôle strict des coûts', a déclaré Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG.

Les résultats trimestriels complets seront publiés le 21 juillet 2021.