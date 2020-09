Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : les autorités américaines approuvent un règlement Cercle Finance • 15/09/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Daimler AG et sa filiale Mercedes-Benz USA ont franchi une nouvelle étape importante vers la résolution de diverses procédures concernant le diesel. Les autorités réglementaires américaines ont approuvé un règlement des réclamations, résolvant ainsi de manière globale les procédures réglementaires respectives concernant les systèmes de contrôle des émissions d'environ 250 000 véhicules diesel aux États-Unis. Daimler prévoit des coûts d'environ 1,5 milliard de dollars (environ 1,27 milliard d'euros) pour le règlement avec les autorités américaines. Le coût estimé du règlement de la class action est d'environ 700 millions de dollars US (environ 591 millions d'euros). Daimler estime les dépenses supplémentaires sont d'un montant de trois millions d'euros pour satisfaire aux exigences des règlements. ' Depuis 2016, Daimler a considérablement amélioré la conformité technique, et un système de gestion de la conformité innovant fournit un modèle pour l'industrie automobile ' indique le groupe.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.15%