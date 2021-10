Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : les actionnaires approuvent la scission des camions information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Daimler ont approuvé vendredi la séparation de la branche de poids lourds du reste du groupe, ouvrant ainsi la voie à une prochaine cotation en Bourse de la filiale. La résolution ayant trait à la scission de la division de camions et de bus, dénommée Daimler Truck, a été adoptée à une majorité écrasante de 99,9%, indique le constructeur allemand dans un communiqué. Réunis à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire organisée en mode virtuel, les actionnaires ont également plébiscité à la quasi-unanimité (99,9%) le changement du nom de Daimler en Mercedes-Benz Group, devant officiellement intervenir en février 2022. A la Bourse de Francfort, le titre Daimler affichait une hausse de 0,4% vendredi en fin de séance, ce qui portait ses gains depuis le début de l'année à quelque 33,3%.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.85%