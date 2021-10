Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : le GenH2 reçoit une licence d'utilisation sur route information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que son camion à hydrogène, le Mercedes-Benz GenH2 Truck, a reçu l'approbation des autorités allemandes pour une utilisation sur la voie publique. Le constructeur avait débuté les tests de son camion en avril sur des pistes d'essai, avec l'objectif d'atteindre une autonomie de 1000 kilomètres sans faire de plein. Désormais, les tests pourront aussi être conduits sur les routes publiques, ce qui constitue ' une étape importante sur la voie de la production en série', assure le constructeur. Selon Daimler, le premier camion GenH2 produit en série devrait être livré aux clients à partir de 2027. Le constructeur ambitionne de n'offrir que des véhicules neutres en carbone en fonctionnement en Europe, au Japon et en Amérique du Nord d'ici 2039.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.88%