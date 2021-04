Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : le eCanter bientôt sur les routes australiennes Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Après le Japon, l'Europe et les Etats-Unis, le eCanter arrive désormais sur les routes australiennes. Le premier e-Truck produit en série de Daimler Trucks a en effet été officiellement lancé sur le marché par FUSO, fait savoir Daimler aujourd'hui. Produit à Tramagal, au Portugal, l'eCanter sera livré en Australie avec les mêmes spécifications standard que les modèles actuellement disponibles au Japon et en Europe. Avant le lancement, l'e-Truck a été testé rigoureusement lors d'un essai local de six mois, au cours duquel il a été exploité avec une charge maximale, précise le constructeur. Daimler indique que le premier lot de livraisons aux clients australiens devrait avoir lieu dans les prochains mois et que les clients seront pris en charge par les concessionnaires FUSO attitrés.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -2.16%