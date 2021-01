Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : le DG de Daimler Truck élu au conseil de l'ACEA Cercle Finance • 21/01/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que le directeur général de Daimler Truck AG, Martin Daum, a été élu président du Conseil des véhicules commerciaux de l'ACEA, l'Association européenne des constructeurs automobiles, une association qui rassemble les dirigeants des principaux fabricants européens de camions, autobus et camionnettes. 'Notre priorité numéro un cette année est de travailler avec les décideurs politiques pour ouvrir la voie à un transport routier neutre en carbone. Ce processus doit s'accélérer car il faut environ dix ans à nos clients pour renouveler complètement leur flotte. Avoir un secteur du transport routier de marchandises totalement neutre en CO2 d'ici 2050 est notre objectif ultime', a indiqué Martin Daum.

