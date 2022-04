Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Daimler: le concept-car électriqueMercedes fait ses preuves information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 10:20

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz indique que son concept-car électrique, le Vision EQXX, a parcouru les routes d'Europe, de Sindelfingen (Allemagne) jusqu'à Cassis, sur la Côte d'Azur, passant par les Alpes suisses et l'Italie du Nord, parcourant 'sans effort plus de 1 000 km dans le trafic quotidien, sur une seule charge de batterie', assure le constructeur.



Le parcours comprenant notamment une longue portion sur voie rapide, jusqu'à une croisière prolongée sur voie rapide km/h sur l'autoroute allemande. L'état de charge de la batterie à l'arrivée était d'environ 15%, soit une autonomie restante d'environ 140 kilomètres, et la consommation moyenne était un record de 8,7 kWh aux 100 kilomètres.



' Cela confirme officiellement l'efficacité de la nouvelle approche de développement de Mercedes-Benz - penser de manière holistique à l'efficacité de la transmission à l'aérodynamique et au-delà, jusque dans les moindres détails', poursuit Daimler.



Le constructeur affirme que ce nouveau modèle a fourni une nouvelle référence en matière d'efficacité et d'autonomie des véhicules électriques, et que la technologie du VISION EQXX sera déployée dans les prochains véhicules Mercedes de série.