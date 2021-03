Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : le camion électrique eCanter séduit IKEA Japan Cercle Finance • 11/03/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que sa filiale japonaise, Fuso, a livré trois camions Fuso eCanter entièrement électriques à IKEA Japan, filiale japonaise de la célèbre société suédoise d'ameublement. Ce faisant, IKEA Japan devient la première entreprise d'ameublement à recevoir l'eCanter. Deux des véhicules seront exploités par IKEA Japan tandis que le 3e sera utilisé par SG Moving, partenaire logistique d'IKEA Japan. Avec une autonomie de 100 kilomètres, ce véhicule de 7,49 tonnes répond facilement aux besoins de distribution courte distance, assure Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.36%