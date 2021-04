Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : le bus de vaccination Setra entre en service Cercle Finance • 01/04/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que son bus dédié à la vaccination, le Setra MultiClass S 415 LE business, est entré en service et permet de réaliser jusqu'à 400 vaccinations par jour. Le véhicule a été remis par Daimler Buses à la société Huber Group qui a développé un concept d'intérieur innovant et mis en place processus de vaccination entièrement numérisé, de l'enregistrement à la vaccination. Le véhicule dispose ainsi de quatre cabines de vaccination, d'une zone d'enregistrement, de sièges pour les consultations, de postes de travail pour la préparation des doses et d'un réfrigérateur pour le stockage des sérums. Dans les prochaines semaines, ce bus apportera une véritable assistance aux personnes âgées rencontrant des difficultés à se déplacer, soulageant également la pression qui s'exerce sur les centres de vaccination. A l'avenir, le bus sera mis à la disposition des entreprises et des institutions pour des campagnes de vaccination dans leurs propres locaux, assure Daimler.

