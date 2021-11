Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : le Arocs 8x4 bientôt exporté en Amérique latine information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz do Brasil lance le Arocs 8x4, un camion spécialement fabriqué pour les clients brésiliens et latino-américains et les terrains et itinéraires exigeants du sous-continent. Le véhicule sera ainsi exporté vers l'Amérique latine depuis le Brésil a partir de l'année prochaine. Plus de 200 exemplaires ont déjà été vendus au Brésil, indique Daimler. Le Arocs 8x4 est équipé d'une série de fonctionnalités spécifiques, comme des pneus tout-terrain (OTR) et peut transporter un volume de 20 à 24 m3 jusqu'à 58 tonnes. 'Avec ses nouvelles fonctionnalités, le Arocs 8x4 va révolutionner les opérations tout-terrain au Brésil et en Amérique latine, en particulier dans la construction civile lourde et les grands projets d'infrastructures', assure le constructeur.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.30%