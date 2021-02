Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : lancement de l'IPO de la division poids lourds ? Cercle Finance • 03/02/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le groupe est sur le point de prendre sa décision pour l'IPO de sa division poids lourds selon Bloomberg. Le conseil de surveillance du groupe allemand devrait se réunir aujourd'hui et discuter de l'opportunité de poursuivre une cotation séparée de l'entreprise, selon des personnes interrogées par l'agence de presse. Daimler pourrait vendre une participation minoritaire de sa division poids lourds par le biais d'une introduction en bourse dès le second semestre de l'année précise Bloomberg. ' La division poids lourds a généré 40 Mrds d'euros de revenus en 2019 et sa valeur pourrait approcher 30 Mrds sur la base de comparables comme Volvo ' indique ce matin Aurel BCG.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +8.84%