Daimler : la Roumanie commande 135 véhicules Unimog information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 12:57









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que l'administration nationale des routes de Roumanie (CNAIR) lui a commandé 135 véhicules Unimog. Un premier lot de 45 véhicules vient déjà d'être livré et les véhicules restant seront livrés en deux étapes d'ici 2023. Les camions Unimog seront utilisés dans tout le pays pour toutes sortes de travaux d'entretien des routes, aussi bien pour les opérations de tontes que les travaux de coupe de branche ou encore le déneigement ou le nettoyage des routes.

