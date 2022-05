Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler: la Mercedes Classe T disponible à la commande information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que sa nouvelle Mercedes‑Benz Classe T est désormais disponible à la commande avec effet immédiat.



Ce petit fourgon haut de gamme pour les familles et les amateurs de loisirs actifs est disponible en variante à cinq places. Le constructeur précise qu'une version à empattement long et proposant jusqu'à sept places sera lancée ultérieurement.



Les premières Classe T seront livrées à partir de juillet.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -7.18%