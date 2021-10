Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : la lutte pour les titres s'intensifie en Formule 1 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 15:03









(CercleFinance.com) - Au volant de sa Mercedes-AMG Petronas F1, Lewis Hamilton a terminé à la deuxième place du Grand-Prix de F1 des Etats-Unis, disputé hier sur la piste d'Austin (Texas). Le Britannique a coupé la ligne d'arrivée avec seulement 1,3 seconde de retard sur la Red Bull Honda du vainqueur du jour, Max Verstappen. Ce dernier conforte ainsi sa place de leader du championnat devant Hamilton, alors que les pilotes abordent maintenant la dernière ligne droite de la saison. Désormais douze petits points séparent maintenant les deux prétendants à la couronne mondiale, alors que 5 courses restent à disputer et que chaque victoire rapporte 25 points. Sur la seconde Mercedes, Valtteri Bottas a décroché la 6e place de l'épreuve, décrochant 8 points. Au classement des constructeurs, la firme à l'étoile occupe toujours la tête du championnat mais ne dispose plus que de 23 points d'avance sur Red Bull, sa plus proche poursuivante.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.42%