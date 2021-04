Daimler : la division Truck modifie sa structure commerciale

(CercleFinance.com) - Alors que Daimler Truck prépare sa scission avec Daimler et sa cotation indépendante à la bourse de Francfort d'ici à la fin de l'année, l'entreprise réaligne sa structure commerciale.

Désormais, l'autorité décisionnelle et les ressources de développement de produits nécessaires seront décentralisées au niveau des régions, et non plus ancrées dans le développement central de Daimler Trucks & Buses.

Ainsi, les marques Freightliner, Western Star ou Thomas Built Buses, en Amérique du Nord - tout comme Mercedes-Benz Trucks en Europe et en Amérique latine ou FUSO & BharatBenz en Asie - bénéficieront à l'avenir d'une plus grande indépendance entrepreneuriale et d'une plus grande marge de manoeuvre.

L'entreprise annonce par ailleurs la création d'une nouvelle division, Truck Technology Group (TT) rassemblant toutes les activités technologiques et motopropulseurs essentielles.

'La nouvelle structure commerciale donne à Daimler Trucks & Buses le meilleur des deux mondes: une proximité maximale avec les clients et l'esprit d'entreprise dans nos régions et une puissance d'ingénierie maximale et ciblée pour les technologies futures', a déclaré Martin Daum, le directeur général de Daimler Truck AG.

Outre Martin Daum, le conseil d'administration de Daimler Truck AG sera désormais composé de Karin Rådström, responsable des régions Europe et Amérique latine et de la marque Mercedes-Benz Truck; John O'Leary, directeur général de Daimler Trucks North America, responsable de la région Amérique du Nord et des marques Freightliner, Western Star et Thomas Built Buses; Hartmut Schick, directeur général de Daimler Trucks Asia, responsable de la région Asie et des marques FUSO et BharatBenz.

Le Dr Andreas Gorbach dirigera à l'avenir le Truck Technology Group. Stephan Unger sera responsable au conseil d'administration des futurs services financiers de camions Daimler. Jochen Götz sera responsable des finances et du contrôle de gestion et Jürgen Hartwig des ressources humaines.