Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : l'usine de Wörth va produire l'eActros en série Cercle Finance • 15/07/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'usine Mercedes-Benz de Wörth, le plus grand site de Mercedes-Benz Trucks, va se tourner vers la production en série des camions électriques à batterie et à pile à combustible de la marque à l'étoile, indique Daimler aujourd'hui. C'est en effet ce qui a été décidé à l'issue de discussions entre la direction et le comité d'entreprise du constructeur. La production de l'eActros dédié aux livraisons urbaines devrait débuter dès le mois d'octobre. L'eActros LongHaul, un modèle dédié au transport longue distance, devrait entrer en production en 2024. Enfin, les modèles à pile à combustible (hydrogène) pourraient être livrés aux clients à partir de 2027, détaille Daimler. 'Avec la réorientation de l'usine de Wörth, nous assurons la compétitivité à long terme du site : à l'avenir, nous souhaitons étendre considérablement la production en série de nos camions électriques ici et nous créons donc les conditions pour cela', résume Sven Gräble, responsable de Mercedes-Benz Trucks Operations et du réseau de production mondial de Mercedes-Benz Trucks.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.33%