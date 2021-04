Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : l'hydrogène au coeur des ambitions de cellcentric Cercle Finance • 29/04/2021 à 11:49









(CercleFinance.com) - Daimler Truck AG et Volvo Group ont officiellement présenté la feuille de route de cellcentric, la coentreprise (50/50) formée par les deux partenaires en mars 2021, visant à accélérer le déploiement de l'hydrogène pour les camions long-courriers - et même au-delà. Cellcentric ne cache pas son ambition de devenir l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de piles à combustible, avec une production en série qui devrait débuter en 2025, indique Daimler. Estimant que l'hydrogène vert est 'la seule voie sensée à long terme', Martin Daum, président du conseil d'administration de Daimler Truck AG a indiqué que cellcentric développait actuellement cette technologie tout en préparant sa production en série. Dans ce cadre, les essais clients de camions à pile à combustible pourraient commencer d'ici trois ans, avant une production en série prévue au cours de la seconde moitié de la décennie. Les partenaires, tout comme les principaux constructeurs de camions en Europe, appellent d'ailleurs à la mise en place d'environ 300 stations de ravitaillement en hydrogène adaptées aux poids lourds en Europe d'ici 2025 et d'environ 1000 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.46%