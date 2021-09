Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : l'équipe Mercedes F1 engage un espoir du sport-auto information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - L'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG annonce le recrutement de George Russell à partir l'an prochain. Le pilote britannique de 23 ans évoluera donc la saison prochaine aux côtés de son compatriote et septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Jeune espoir du sport-auto, George Russell a marqué les esprits cette saison, réalisant des performances jugées exceptionnelles au volant d'une modeste Williams, avec notamment une 2e place au grand-prix de Belgique. George Russell succédera ainsi au Finlandais Valtteri Bottas qui rejoint Alfa Romeo Racing. Bien que largement dominé par Lewis Hamilton depuis son arrivée dans l'équipe, Valtteri Bottas a tout de même décroché 9 victoires, 54 podiums et 17 pole positions avec Mercedes ces dernières saisons, contribuant fortement aux quatre titres constructeurs décrochés par l'équipe depuis 2017.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.40%