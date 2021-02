Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : l'EQA désormais disponible à la vente Cercle Finance • 04/02/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'EQA, le nouveau modèle tout-électrique de Mercedes-Benz est désormais disponible à la vente, annonce aujourd'hui le constructeur allemand. Mercedes indique avoir 'considérablement réduit la complexité de son l'offre': au lieu d'avoir à choisir entre plus de 100 options individuelles, les clients choisiront entre trois packages préconfigurés en fonction de l'utilisation réelle. Les premiers modèles arriveront chez les concessionnaires au printemps, précise Mercedes-Benz.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.43%