Daimler : l'Actros remporte un concours en Pologne

(CercleFinance.com) - Après avoir été désigné 'camion international de l'année 2020', la nouvelle version de l'Actros, de Mercedes-Benz, a remporté le concours organisé par le magazine spécialisé 'Polski Traker' en Pologne, les lecteurs ayant choisi pour la sixième fois ce produit phare du constructeur allemand. Les lecteurs ont été 'particulièrement fascinés par les systèmes d'assistance modernes de l'Actros', rapporte le communiqué de Daimler, les jeunes conducteurs de camions ayant notamment exprimé 'leur enthousiasme pour le véhicule avec son cockpit multimédia numérique et ses MirrorCam au lieu des rétroviseurs extérieurs classiques'.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -2.80%