Daimler : l'action profite d'un relèvement de recommandation

(CercleFinance.com) - L'action Daimler enregistre l'une des progressions les plus notables de l'indice DAX ce lundi après un relèvement de recommandation par Deutsche Bank, de 'conserver' à 'achat'. Dans une note de recherche, les analystes de la banque d'investissement allemande saluent des résultats de deuxième trimestre 'meilleurs que prévu' et se disent particulièrement impressionnés par la gestion des coûts et de la trésorerie dont a fait preuve le géant automobile. 'Nous pensons qu'il s'agit, avant tout, de la première empreinte laissée par la nouvelle équipe de management', écrit Deutsche Bank dans sa note. Pour l'intermédiaire - qui relève son objectif de cours de 35 à 50 euros - Daimler pourrait bien accélérer cette dynamique à la faveur des annonces stratégique et ayant trait à sa restructuration attendues dans le courant du second semestre. A la mi-journée, le titre gagnait environ 0,8%, contre une hausse de 0,3% pour le DAX.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.78%